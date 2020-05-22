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Мадриду и Барселоне разрешили смягчить карантинные меры

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Мадриду и Барселоне разрешили смягчить карантинные меры

Власти Испании разрешили Мадриду и Барселоне смягчить карантинные меры и перейти на первый уровень так называемой «деэскалации», на которой находилась уже большая часть территории страны.

Новые меры вводятся с понедельника, 25 мая.

Часть территорий, которые ранее находились на первой фазе, переходят на вторую стадию. Валенсия остается на первой стадии.

Таким образом, 53% населения Испании, 25 миллионов человек, находятся на первой стадии смягчения карантинного режима. На второй фазе — остальная Испания, 47% населения страны.

На первой стадии разрешается собираться группами до десяти человек, открыты террасы баров и ресторанов при ограниченном количестве посетителей, магазины площадью до 400 квадратных метров работают без предварительной записи, на похоронах или кремации могут присутствовать до 15 человек, посетителей могут принимать библиотеки, музеи, концертные залы и культурные центры (при ограниченном количестве посетителей), работают церкви, открываются ярмарки на открытом воздухе, отели, однако места общего пользования останутся закрытыми, разрешено проводить туристические экскурсии на природе в небольших группах, возобновляются съемки кино, работа спортплощадок на открытом воздухе.
Власти автономного сообщества Мадрид на этой неделе уже в третий раз запрашивали министерство здравоохранения разрешить перейти столичному региону с нулевой на первую стадию смягчения карантинных мер (всего их четыре). Первые два раза им было отказано. На этой неделе правительство автономного сообщества заявило, что подает иск в Верховный суд на власти Испании. По его мнению, Минздрав предвзято относится к столице, а отказы связаны с политическими причинами — автономным сообществом Мадрид руководит правая Народная партия, оппозиционная левому правительству Испании, в которое входят социалисты и коалиция Unidas Podemos.

Поясняя предыдущие решения об отказе столице, руководство Минздрава заявляло, что Мадрид остается регионом, где ежедневно выявляется больше всего заболевших, кроме того, именно здесь огромная транспортная система, и вероятность начала второй волны эпидемии выше.

Однако при этом уже в этот понедельник, несмотря на то, что Мадрид оставался на нулевой фазе, было принято решение смягчить некоторые карантинные меры: в частности небольшим магазинам и мастерским разрешено работать без предварительной записи, возобновили работу библиотеки, социальные учреждения, музеи , религиозные учреждения (при ограничении приема посетителей в 30%), похороны могут посещать десять человек.

В пятницу Минздрав сообщил также, что смягчаются правила и для жителей небольших населенных пунктов (до 10 тысяч жителей), которые находятся на нулевой или первой фазе «деэсклации». Так отменены ограничения на прогулки с детьми и занятия спортом (ранее это можно было делать только в определенные часы по расписанию). Все люди, которые живут вместе, могут выходить гулять вместе (ранее гулять можно было максимум в сопровождении одного человека, с которым живешь), отменено ограничение, что один родитель может гулять максимум с тремя детьми. Гулять и заниматься спортом можно в радиусе 5 километров от дома. В населенных пунктах, которые находятся на первой фазе, разрешено собираться группами до 15 человек.

Разрешено работать уличным ярмаркам и торговцам. Рестораны и бары — за исключением ночных баров и дискотек — могут принимать клиентов в своих помещениях (ранее они продавали еду и напитки только навынос). Минздрав в своем распоряжении пояснил, что смягчение карантинных мер в небольших населенных пунктах с плотностью до 100 человек на квадратный километр связано с тем, что в них меньше риска массового скопления людей.

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Власти Испании в конце апреля представили план постепенного выхода из карантина, который состоит из четырех стадий. Каждую неделю министерство здравоохранения рассматривает возможность перехода определенных территорий на более продвинутые стадии так называемой «деэскалации», исходя из эпидемиологической ситуации и готовности медицинских служб к ухудшению обстановки.

Как заявил премьер Педро Санчес, страна может вернуться к нормальной жизни к концу июня, если эпидемиологическая ситуация будет развиваться так, как она развивается сейчас.

Испания, Барселона, Мадрид, коронавирус
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