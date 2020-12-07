Боб Дилан продал авторские права на все свои песни

Крупнейшая в мире звукозаписывающая корпорация Universal Music Group приобрела авторские права на весь каталог песен американского певца Боба Дилана. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба корпорации.

«Это знаковое соглашение охватывает более чем 600 авторских прав за 60 лет, от культурной вехи 1962 года Blowin’ in the Wind до эпичного произведения этого года Murder Most Foul», — говорится в сообщении.

«Не будет преувеличением сказать, что его огромный объем работы завоевал любовь и восхищение миллиардов людей по всему миру. У меня нет никаких сомнений, что через десятки и даже сотни лет тексты и музыку Боба Дилана продолжат петь, играть и почитать повсюду», — приводит пресс-служба слова Universal Music Group главы компании Люсиана Грэнджа.

Боб Дилан — один из самых известных музыкантов, карьера которого продолжается почти пять десятилетий. По версии журнала Rolling Stone, Дилан является «вторым по значимости» после The Beatles исполнителем в истории музыки. Его песни Blowin’ in the Wind и The Times They Are a-Changin стали гимнами движения за гражданские права и антивоенного движения в США. В 2008 году музыкант получил Пулитцеровскую премию, в мае 2012 года ему была вручена высшая награда США — Президентская медаль Свободы, по решению Национальной академии искусства и техники грамзаписи в 2015 году он был назван «Человеком года».

В 2016 году Дилан был удостоен Нобелевской премии по литературе «за создание поэтических образов в великой американской песенной традиции». 12 раз его творчество было отмечено премией Grammy, в 2001 году он получил «Оскар» в номинации «Лучшая песня» в фильме «Вундеркинды» (Wonder Boys, 2000), его имя включено в Зал славы рок-н-ролла.