Все взрослое населению Великобритании может получить прививки от коронавируса до конца июля

Всем взрослым подданным Великобритании будет предложена первая доза вакцины от COVID-19 к концу июля, заявил премьер-министр Борис Джонсон.

«Мы будем стремиться предложить прививку каждому взрослому к концу июля, помогая наиболее уязвимым слоям населения, и предпримем дальнейшие шаги, чтобы ослабить некоторые из существующих ограничений», — говорится в распространенном заявлении премьера.

Кроме того, власти намерены ввести первую из двух доз вакцины от коронавируса всем людям старше 50 лет к 15 апреля.

Как сообщают СМИ, в понедельник глава правительства может также объявить об осторожной отмене ограничений в сфере экономической деятельности, введенных в связи с пандемией коронавируса.

В то же время Джонсон предупредил, что необходимо избегать самоуспокоенности, добавив, что изоляционные меры будут отменяться постепенно и медленно.

«Не должно быть никаких сомнений — путь выхода из изоляции будет осторожным и поэтапным, поскольку мы все продолжаем защищать себя и тех, кто нас окружает», — отметил премьер.

К настоящему времени в Великобритании первая доза вакцины введена 17 млн жителей.

С начала пандемии COVID-19 в Великобритании выявлено более 4 млн случаев заражения коронавирусом, от связанных с ним заболеваний скончались 120,5 тыс. человек.