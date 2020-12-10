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Boeing 737 Max вновь совершает коммерческие полеты

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Boeing 737 Max вновь совершает коммерческие полеты

В среду, 9 декабря, возобновились коммерческие полеты самолетов Boeing 737 MAX спустя полтора года после того, как все лайнеры этого типа перестали использоваться. Об этом информирует Associated Press.

Отмечается, что принадлежащий крупнейшей в Бразилии авиакомпании Gol Boeing 737 MAX вылетел из Сан-Паулу и приземлился в Порту-Алегри.

По данным агентства, Gol намерена вновь использовать все семь принадлежащих ей Boeing 737 MAX на внутренних маршрутах. В компании отметили, что провели необходимые проверки безопасности.

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Эксплуатация Boeing 737 MAX приостановилась в ряде стран после нескольких катастроф. Первая случилась 10 марта 2019 года. Тогда в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines. В результате погибли 157 человек. Вторая катастрофа произошла 29 октября 2018 года в Индонезии. В ней погибли 189 человек.

Boeing 737 MAX
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