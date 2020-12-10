АМКУ разрешил группе Nemiroff купить Немировский спиртзавод «Укрспирта»

Антимонопольный комитет Украины разрешил ООО «ЛВН Лимитед» группы Nemiroff приобрести Немировское место осуществления деятельности и хранения спирта госпредприятия «Укрспирт» (Винницкая обл.).

Согласно сообщению АМКУ на сайте в четверг, это решение стало первым разрешением на концентрацию в рамках процесса приватизации объектов спиртовой отрасли страны.

«Согласно условиям договора купли-продажи объекта малой приватизации (кроме пакета акций, доли), цена приобретаемого составляет 66,1 млн грн. АМКУ проверил наличие средств на осуществление запланированной транзакции», — отметили в комитете.

Немировский спиртзавод не осуществляет хозяйственную деятельность с 2015 года. На его производственных мощностях планируется производить этиловый спирт для использования в качестве сырья при производстве водки и ликеро-водочных изделий.

«После модернизации активов, прогнозируется, что их использование обеспечит долю на рынке этилового спирта в размере около 4% (с учетом реализации в группе покупателя)», — указали в АМКУ.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 11 декабря 2019 года подписал закон об отмене с 1 июля 2020 года государственной монополии на производство спирта, принятый Верховной Радой 3 декабря 2019 года.

Дебютный аукцион по приватизации первого объекта ГП «Укрспирт» — Немировского спиртзавода состоялся 15 октября.

В целом, начиная с 15 октября 2020 года, на онлайн-аукционах успешно приватизировано 13 заводов ГП «Укрспирт».

Фонд госимущества Украины ожидает привлечь около 2 млрд грн от приватизации спиртовых заводов ГП «Укрспирт» и концерна «Укрспирт».