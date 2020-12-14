Новогодний стол обойдется украинцам в среднем в 1706 гривен

В среднем по Украине стоимость новогоднего стола 2021 года для украинской семьи из 4 человек вырастет по сравнению со стоимостью новогоднего стола 2020г только на 5,3% и составит 1706,09 грн, сообщил директор Национального научного центра «Институт аграрной экономики», академик НААН Юрий Лупенко.

Согласно обнародованному в понедельник утром пресс-релизу Института аграрной экономики, Лупенко отметил, что для оценки были взяты новогоднее меню из блюд, которые являются традиционными для стола среднестатистической семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и тому подобное.

По расчетам ученых Института аграрной экономики, 3 кг салата «Оливье» традиционной рецептуры обойдется в 159,37 грн. Это на 13,8% больше, чем при праздновании Нового 2020 года. Самыми дорогими ингредиентами блюда стала колбаса — 70 грн за 0,5 кг, 0,5 кг зеленого горошка — 32,50 грн, 200 г соленых огурцов — 16,50 грн, 6 яиц — 14,50 грн и 180 г майонеза — 12,50 грн. Еще в 13,37 грн обойдутся лук, морковь и картофель, цены на которые по состоянию на конец 2020г снизились (кроме моркови), по сравнению с 2019г на 23,5% и 30,1%.

На уровне прошлого года будет стоить салат «Сельдь под шубой» (1,5 кг) — 120,37 грн. Львиную долю его стоимости составит филе сельди — 100 грн за 0,5 кг. Майонез (180 г) обойдется в 12,50 грн, морковь — 1,81 грн (1 шт.), свекла — 2,17 грн (1 шт.), лук — 1,19 грн (1 шт.), картофель — 2,70 грн (2 шт.).

На 10-30% выросли расходы на мясные продукты. Полкило нарезки с сырокопченой колбасы «Салями» будет стоить 89,50 грн (+11,9% против цен 2019г), подчеревины копченой — 100 грн (25%), биток из свинины свежий — 110,0 грн (+33,3%). Мясо птицы по состоянию на конец 2020г является самым дешевым среди других видов мяса. За 1 кг филе куриного свежего придется заплатить в среднем 95 грн. В общем, стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 394,50 грн.

Традиционная для украинского стола сельдь (0,5 кг филе) обойдется в 100 грн, твердый сыр (300 г) — 66 грн и пачка масла сливочного (200 г) — 38 грн. Молочные продукты в этом году подорожали на 10-12%.

Стоимость овощей на новогоднем столе составит, в среднем, 182,3 грн. Картофель (2 кг) будет стоить в этом году 19,30 грн, грибы (1 кг) — 50 грн, перец сладкий (0,5 кг) — 52,50 грн, огурцы свежие (0,5 кг) — 22,50 грн, помидоры свежие (1 кг) — 38,00 грн.

Фрукты на праздничном столе обойдутся в 104 грн. За 2 кг мандаринов нужно будет заплатить 70 грн., 1 кг бананов обойдется в среднем в 25 грн, лимон (200 г) — 9 грн.

Буханка белого хлеба (1 кг) будет стоить 24,95 грн, а шоколадные конфеты — 170 грн за 1 кг.

Бутылка шампанского «Артемовское» (0,75 л) обойдется в 100 грн. В полтора раза больше — 170 грн — придется заплатить за бутылку (0,5 л) коньяка «Шабо» 5-летней выдержки.

Безалкогольные напитки обойдутся в 76,60 грн. За 2л сока «Садочок» придется заплатить 38,30 грн, за воду «Моршинская» (1,5л) — 11,30 грн, за сладкую воду «Живчик» (2л) — 27 грн.

Семьям, имеющим возможность покупать деликатесы, придется дополнительно заплатить около 470 грн. Баночка красной икры (120 г) обойдется в 250 грн, а 200 г красной рыбы — в 220 грн. Поэтому стоимость новогоднего стола с деликатесами возростет до 2176,09 грн, отметил Лупенко.

«Стоимость бюджетного варианта новогоднего стола в Киеве составит 1916,78 грн, что на 7,4% больше стоимости новогоднего стола 2020 года. Стол с деликатесами обойдется жителям столицы в 2426,78 грн, подытожил Лупенко», — говорится в сообщении.

Расчет стоимости новогоднего стола в 2021 году сделан Национальным научным центром «Институт аграрной экономики» на основе данных Государственной службы статистики Украины, мониторинга розничных цен на городских рынках и в супермаркетах в среднем по регионам на 1 декабря 2020 года.