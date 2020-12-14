Войти
Портал «Дия» начал принимать заявки ФЛП на получение 8 тысяч гривен
официально
Портал «Дия» начал принимать заявки ФЛП на получение 8 тысяч гривен
Трамп пока не планирует вакцинироваться против COVID-19
позиция
Трамп пока не планирует вакцинироваться против COVID-19

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

резонанс
RSS

Новогодний стол обойдется украинцам в среднем в 1706 гривен

926
Новогодний стол обойдется украинцам в среднем в 1706 гривен

В среднем по Украине стоимость новогоднего стола 2021 года для украинской семьи из 4 человек вырастет по сравнению со стоимостью новогоднего стола 2020г только на 5,3% и составит 1706,09 грн, сообщил директор Национального научного центра «Институт аграрной экономики», академик НААН Юрий Лупенко.

Согласно обнародованному в понедельник утром пресс-релизу Института аграрной экономики, Лупенко отметил, что для оценки были взяты новогоднее меню из блюд, которые являются традиционными для стола среднестатистической семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и тому подобное.

По расчетам ученых Института аграрной экономики, 3 кг салата «Оливье» традиционной рецептуры обойдется в 159,37 грн. Это на 13,8% больше, чем при праздновании Нового 2020 года. Самыми дорогими ингредиентами блюда стала колбаса — 70 грн за 0,5 кг, 0,5 кг зеленого горошка — 32,50 грн, 200 г соленых огурцов — 16,50 грн, 6 яиц — 14,50 грн и 180 г майонеза — 12,50 грн. Еще в 13,37 грн обойдутся лук, морковь и картофель, цены на которые по состоянию на конец 2020г снизились (кроме моркови), по сравнению с 2019г на 23,5% и 30,1%.

На уровне прошлого года будет стоить салат «Сельдь под шубой» (1,5 кг) — 120,37 грн. Львиную долю его стоимости составит филе сельди — 100 грн за 0,5 кг. Майонез (180 г) обойдется в 12,50 грн, морковь — 1,81 грн (1 шт.), свекла — 2,17 грн (1 шт.), лук — 1,19 грн (1 шт.), картофель — 2,70 грн (2 шт.).

На 10-30% выросли расходы на мясные продукты. Полкило нарезки с сырокопченой колбасы «Салями» будет стоить 89,50 грн (+11,9% против цен 2019г), подчеревины копченой — 100 грн (25%), биток из свинины свежий — 110,0 грн (+33,3%). Мясо птицы по состоянию на конец 2020г является самым дешевым среди других видов мяса. За 1 кг филе куриного свежего придется заплатить в среднем 95 грн. В общем, стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 394,50 грн.

Традиционная для украинского стола сельдь (0,5 кг филе) обойдется в 100 грн, твердый сыр (300 г) — 66 грн и пачка масла сливочного (200 г) — 38 грн. Молочные продукты в этом году подорожали на 10-12%.

Стоимость овощей на новогоднем столе составит, в среднем, 182,3 грн. Картофель (2 кг) будет стоить в этом году 19,30 грн, грибы (1 кг) — 50 грн, перец сладкий (0,5 кг) — 52,50 грн, огурцы свежие (0,5 кг) — 22,50 грн, помидоры свежие (1 кг) — 38,00 грн.

Фрукты на праздничном столе обойдутся в 104 грн. За 2 кг мандаринов нужно будет заплатить 70 грн., 1 кг бананов обойдется в среднем в 25 грн, лимон (200 г) — 9 грн.

Буханка белого хлеба (1 кг) будет стоить 24,95 грн, а шоколадные конфеты — 170 грн за 1 кг.

Бутылка шампанского «Артемовское» (0,75 л) обойдется в 100 грн. В полтора раза больше — 170 грн — придется заплатить за бутылку (0,5 л) коньяка «Шабо» 5-летней выдержки.

Безалкогольные напитки обойдутся в 76,60 грн. За 2л сока «Садочок» придется заплатить 38,30 грн, за воду «Моршинская» (1,5л) — 11,30 грн, за сладкую воду «Живчик» (2л) — 27 грн.

Семьям, имеющим возможность покупать деликатесы, придется дополнительно заплатить около 470 грн. Баночка красной икры (120 г) обойдется в 250 грн, а 200 г красной рыбы — в 220 грн. Поэтому стоимость новогоднего стола с деликатесами возростет до 2176,09 грн, отметил Лупенко.

«Стоимость бюджетного варианта новогоднего стола в Киеве составит 1916,78 грн, что на 7,4% больше стоимости новогоднего стола 2020 года. Стол с деликатесами обойдется жителям столицы в 2426,78 грн, подытожил Лупенко», — говорится в сообщении.

Читайте также: В Японии выбрали иероглиф года

Расчет стоимости новогоднего стола в 2021 году сделан Национальным научным центром «Институт аграрной экономики» на основе данных Государственной службы статистики Украины, мониторинга розничных цен на городских рынках и в супермаркетах в среднем по регионам на 1 декабря 2020 года.

Новый год
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 14 декабря 2020
Воскресенье, 13 декабря 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Джордж Сорос
Джордж Сорос
финансист, создатель фонда «Открытое общество»

Цена капитуляции Меркель перед венгерско-польскими вымогателями

Клептократический режим премьер-министра Виктора Орбана в Венгрии и - в меньшей степени - антилиберальное правительство партии «Право и справедливость» в Польше наглым образом бросают вызов принципам, на которых построен Евросоюз. Если счесть этот вызов легитимной политической позицией, которая заслуживает признания и компромиссного решения, риски, с которыми сталкивается сейчас ЕС, лишь усугубятся, причём очень серьёзно.
Юрий Саух
Юрий Саух
политолог, кандидат философских наук

Политический «Сталинград» по-криворожски

Поражение в криворожском регионе стало весомым ударом по позициям президента, а также привело к значительным репутационным потерям Рината Ахметова, что в последующем может привести к реконфигурации, по сути, и так неустойчивого союза гаранта Конституции с рядом финансово-промышленных групп страны.
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

Садись, два! В Кривом Роге проиграли и Зеленский, и Ахметов

Все уже написали, что проигрыш на своей малой родине - это серьезный удар по Владимиру Зеленскому и «слугам народа». Действительно, теперь у критиков президента появился железобетонный повод говорить, что если магия имени Зеленского не работает даже в родном Кривом Роге, то больше не работает и по всей Украине. Но я бы хотел обратить внимание на другой важный момент. Проблемы не столько у Зеленского, сколько у Рината Ахметова.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016