Госбанки списали 111 млрд грн зарезервированной задолженности за июнь-ноябрь 2020г, - глава НБУ

Государственные банки в июне-ноябре 2020 года списали 111 млрд грн зарезервированной задолженности, сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко.

«Существенную работу выполнили государственные банки, которые в июне-ноябре списали 111 млрд грн зарезервированной задолженности. Это позволило им впервые за долгое время уменьшить долю NPL в своих портфелях ниже 60%», — написал он в Facebook в понедельник.

По его словам, уровень резервирования сегодня превышает 90%, однако большая доля неработающих кредитов влияет на инвестиционную привлекательность банков, которую нужно повышать.

«Поэтому мы советуем госбанкам продолжить выполнять трехлетние планы по сокращению неработающих кредитов. Всем банкам стоит и в дальнейшем активно мониторить и обеспечивать работу с неработающими кредитами», — добавил глава НБУ.

Шевченко напомнил, что с июля по ноябрь 2020 года доля NPL сократилась на 5,1 п.п. — до 43,4%.

Как сообщалось, в конце июня Совет по финстабильности утвердил оперативные планы государственных банков по снижению уровня неработающих активов, которые предусматривают сокращение уровня NPL в госбанках на 73%, или на 305 млрд грн (с 416 млрд грн) к 2023 году.