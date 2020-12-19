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Boeing и авиационный регулятор США могли повлиять на результаты тестов 737 MAX

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Boeing и авиационный регулятор США могли повлиять на результаты тестов 737 MAX

Boeing и Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) пытались манипулировать повторными сертификационными испытаниями самолета Boeing 737 MAX, которые должны были определить, безопасно ли возвращать самолет в небо. Об этом, как сообщает Forbes, говорится в 102-страничном отчете комитета сената США по торговле, науке и транспорту, основанном на разговорах с 50 информантами, сотрудниками FAA и анализе более 15 000 страниц документов.

Сенаторы утверждают, что Boeing «тренировал» пилотов-испытателей FAA для того, чтобы достичь нужного компании результата во время повторных сертификационных испытаний 737 MAX. Некоторые из испытаний, как говорится в отчете, были выполнены на симуляторах, которые не были оборудованы для воссоздания аварийных условий. Таким образом FAA и Boeing «пытались скрыть важную информацию, которая могла способствовать трагедиям с участием 737 MAX», считают авторы доклада.

В отчете сенаторы также утверждают, что FAA могло препятствовать расследованию авиакатастроф Офисом генерального инспектора США, никак не наказало руководителей, ответственных за случившееся и позволило американской авиакомпании Southwest Airlines эксплуатировать десятки неправильно сертифицированных 737 MAX.

«Наши находки вызывают беспокойство. В отчете подробно описывается ряд важных примеров упущений в надзоре за авиационной безопасностью и ошибок руководства FAA. Нам очевидно, что за управлением требуется постоянный надзор, чтобы гарантировать, что его работа по защите пассажиров выполняется полностью и правильно», — заявил сенатор Роджер Викер.

Как передает Reuters, FAA заявило, что «тщательно изучает документ, который, по признанию комитета сената, содержит ряд необоснованных утверждений». Управление добавило, что «уверено, что проблемы безопасности, которые сыграли роль в трагических происшествиях на рейсах 610 Lion Air и 302 Ethiopian Airlines, были решены путем внесения изменений в конструкцию, требуемых и независимо одобренных FAA и его партнерами».

Самолеты серии Boeing 737 MAX начали эксплуатироваться в октябре 2017 года. Уже в 2018 году с лайнером этой модели произошла первая авиакатастрофа — самолет индонезийской авиакомпании Lion Air упал в море вскоре после взлета. Погибли 189 человек. Пять месяцев спустя в Эфиопии разбился еще один 737 MAX, погибли 157 человек. После этого полеты Boeing 737 MAX были приостановлены по всему миру.

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В ноябре Федеральное управление гражданской авиации отменило решение о запрете полетов 737 MAX. Регулятор также опубликовал директиву, в которой описаны необходимые для возобновления полетов изменения конструкции самолета и требования к процессу подготовки пилотов.

Помимо США, вернуться в небо Boeing 737 MAX разрешила Бразилия. 9 декабря бразильский лоукостер Gol первым в мире возобновил коммерческие полеты этих самолетов. Другие страны пока что возобновление эксплуатации самолета не санкционировали.

Boeing 737 MAX
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