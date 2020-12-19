В США установлен новый коронавирусный антирекорд

Число случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на рекордные 249 709, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Ранее рекорд заражений был зафиксирован 17 декабря и составил более 247 тысяч.

По данным университета, за минувшие 24 часа в США скончались 2814 пациентов с подтвержденным заболеванием.

По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 17,4 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 313 тысяч человек.