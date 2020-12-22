Умер автор и продюсер фильма «Чужой» Дэвид Гайлер

На 78-м году жизни скончался автор и продюсер «Чужого» — одной из самых известных франшиз 70-х и 80-х годов прошлого века, сообщает Deadline.
Он умер 19 декабря в Бангкоке. Причиной смерти стал рак.
«Если бы вы знали его лично, вы бы не сомневались, что он не такой, как все. Магию его личности сложно описать: смешной, сердитый, невероятно сведущий, потрясающе начитанный. Для меня большая честь работать с ним бок о бок в качестве автора и продюсера и, что еще более важно, дружить на протяжении почти 50 лет», — рассказал его коллега режиссер Уолтер Хилл.
Помимо «Чужого», Гайлер написал сценарии к фильмам «Заговор «Параллакс», «Черная птица», «Забавные приключения Дика и Джейн», «Прорва». Он также был продюсером сериалов «Байки из склепа» и «Байки хранителя склепа».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016