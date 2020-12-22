Умер автор и продюсер фильма «Чужой» Дэвид Гайлер

На 78-м году жизни скончался автор и продюсер «Чужого» — одной из самых известных франшиз 70-х и 80-х годов прошлого века, сообщает Deadline.

Он умер 19 декабря в Бангкоке. Причиной смерти стал рак.

«Если бы вы знали его лично, вы бы не сомневались, что он не такой, как все. Магию его личности сложно описать: смешной, сердитый, невероятно сведущий, потрясающе начитанный. Для меня большая честь работать с ним бок о бок в качестве автора и продюсера и, что еще более важно, дружить на протяжении почти 50 лет», — рассказал его коллега режиссер Уолтер Хилл.

Помимо «Чужого», Гайлер написал сценарии к фильмам «Заговор «Параллакс», «Черная птица», «Забавные приключения Дика и Джейн», «Прорва». Он также был продюсером сериалов «Байки из склепа» и «Байки хранителя склепа».