На борьбу с COVID-19 и поддержку экономики в мире уже потратили более $13 трлн

Общая сумма ассигнований на борьбу с пандемией COVID-19, преодоление связанных с этим экономических трудностей и помощь населению превысила сейчас в мире $13 трлн. Об этом сообщила в среду японская деловая газета Nikkei со ссылкой на расчеты своих экспертов.
Эта сумма, по ее данным, учитывает и только что согласованный в Конгрессе США пакет мер по стимулированию экономики в условиях пандемии почти на $900 млрд.
Принятие все новых программ стимулирования экономики, отмечает «Никкэй», приводит к разбуханию государственного долга у ведущих стран мира. По подсчетам экспертов, в 2021 году он достигнет 125% их совокупного ВВП.
По состоянию на 18 декабря в мире было выявлено более 75 млн случаев заражения новым коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций и национальных властей. По данным университета, умерли почти 1,7 млн заразившихся.
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