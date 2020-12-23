На борьбу с COVID-19 и поддержку экономики в мире уже потратили более $13 трлн

Общая сумма ассигнований на борьбу с пандемией COVID-19, преодоление связанных с этим экономических трудностей и помощь населению превысила сейчас в мире $13 трлн. Об этом сообщила в среду японская деловая газета Nikkei со ссылкой на расчеты своих экспертов.

Эта сумма, по ее данным, учитывает и только что согласованный в Конгрессе США пакет мер по стимулированию экономики в условиях пандемии почти на $900 млрд.

Принятие все новых программ стимулирования экономики, отмечает «Никкэй», приводит к разбуханию государственного долга у ведущих стран мира. По подсчетам экспертов, в 2021 году он достигнет 125% их совокупного ВВП.

По состоянию на 18 декабря в мире было выявлено более 75 млн случаев заражения новым коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций и национальных властей. По данным университета, умерли почти 1,7 млн заразившихся.