Госавиакомпания на базе «Антонова» может быть создана уже в 2021

Министр инфраструктуры Владислав Криклий не исключает возможности начала работы государственной авиакомпании, анонсированной ранее президентом Украины, уже в следующем году.
В интервью агентству «Интерфакс-Украина» Криклий заявил, что Мининфраструктуры уже работает над этим проектом.
По оценке главы ведомства, госавиакомпания может начать работу уже в 2021 году.
«Все ведь упирается а) в финансирование, б) в модель, в) в экспертизу и команду. Это же не просто красивая идея — она должна быть рабочей, генерировать государству прибыль. Каждая вложенная в нее инвестиция из государственного бюджета должна возвращаться сторицей. Это ключевые вещи, над которыми мы сейчас работаем», — отметил министр.
Криклий также подчеркнул, что в основе концепта государственной авиакомпании стоят самолеты госавиастроительного предприятия «Антонов».
«По большему счету это затеивается в первую очередь ради АНов... Мы должны поддерживать, давать заказы на самолеты военного назначения, и на гражданские суда тоже давать заказы и находить решения. Должны иметь платформу, на которой мы могли бы презентовать, как это работает, чтобы не потерять статус авиапроизводителя», — отметил он.
Базовые инвестиции в запуск госавиакомпании на внутренних рейсах министр оценивает в миллиарды гривен.
«Вопрос только в каком времени и в каком формате они будут проинвестированы. Хотелось бы найти интересное решение как можно дешевле», — отметил он.
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