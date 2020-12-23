Выплаты люстрированным чиновникам могут составить миллиарды гривен

В Министерстве юстиции Украины рассказали о компенсациях, которые выплатили люстрированным чиновникам. Украина только за месяц выплатила около 818,8 тысяч гривен.
Об этом в Минюсте сообщили в ответ на запрос РБК-Украина.
Только в апреле выплатили 27,7 тысяч евро или около 818,8 тысяч гривен. Однако, экс-прокурор Олег Пидгайный считает, что выплаты могут составить миллиарды гривен.
Ранее он работал заместителем прокурора Черниговской области, а в октябре 2014 года был люстрирован с должности начальника управления международно-правовой помощи Генпрокуратуры.
По его оценкам, в ЕСПЧ уже обратилось около 140 бывших чиновников, уволенных в рамках закона об очищении власти.
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