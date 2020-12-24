В Италии вступил в силу рождественский карантин

Общенациональный карантин начался в Италии в четверг, в сочельник католического Рождества. Как поясняется на сайте правительства страны, ограничительные меры предполагают запрет на любые передвижения населения без необходимости.

По всей стране не работают магазины розничной торговли, рестораны и бары могут обслуживать клиентов только на вынос. На рождественские застолья рекомендуется приглашать не более двух взрослых, которых могут сопровождать дети в возрасте до 14 лет. Запрещено собираться на площадях городов, в том числе в новогоднюю ночь.

Власти предприняли все возможное, чтобы ограничить встречи и передвижение людей из-за страха нового роста числа заражений коронавирусом после праздников.

Так называемая красная зона будет действовать до 6 января с незначительными послаблениями 28-30 декабря и 4 января.

Примечательно, что с 7 января предполагалось открыть горнолыжные курорты. Однако сейчас речь идет о переносе даты на конец месяца. В этот же день — 7 января — должна начаться кампания по массовой вакцинации населения. Планируется обеспечить очное обучение в старших классах после каникул не менее чем на 50%. Сейчас старшеклассники учатся дистанционно.

Как и во многих других европейских странах, ужесточения в Италии были введены в последний момент. С октября действовали ограничительные меры, в том числе основанные на делении областей на зоны с большей или меньшей эпидемиологической угрозой. Они принесли результаты: темпы распространения коронавируса удалось затормозить. Власти заверяли, что нового общенационального локдауна не будет. Первоначально регулирующие акты на праздничный период должны были быть определены 3 декабря, и уже тогда власти решили сохранить комендантский час и запретить передвижения между областями. Последнее ограничение принималось с учетом того, что к Рождеству почти все области вышли из карантина и передвижение между ними позволялось.

Так, первоначально предполагалось разрешить ресторанам работать в обеденное время. По данным профильных организаций, невозможность быть открытыми в праздники может стоить целому сектору до €10 млрд.

Власти не пошли только на досрочный карантин, потому что итальянцы скупили на последние свободные от ограничений выходные все билеты на поезда и самолеты и все равно поехали к близким и родным в другие города.

Ужесточения не коснулись также парикмахерских и церквей. И те, и другие могут оставаться открыты. Однако для посещения рождественской мессы, время которой перенесено на несколько часов раньше, необходимо заполнить модуль с указанием цели выхода из дома. Парикмахерские, которые были закрыты во время локдауна весной, могут обслуживать клиентов и 25, и 31 декабря.