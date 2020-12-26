СМИ узнали о первой аллергической реакции на вакцину Moderna

В США выявили первый случай острой аллергической реакции пациента на вакцину против коронавируса компании Moderna, сообщает газета The New York Times.

Побочный эффект был зафиксирован у врача из Бостона в четверг, через несколько минут после введения препарата. Гериатрический онколог из Бостонского медицинского центра Хосейн Садрзаде рассказал газете, что практически сразу почувствовал себя плохо: его сердцебиение участилось вдвое, появился холодный пот, онемел язык, упало давление. Издание уточняет, что у врача сильная аллергия на моллюсков и симптомы, появившиеся у него после прививки, по его словам, были такими же, как и реакция на этот аллерген.

Врача госпитализировали и после оказания медицинской помощи выписали.

Представитель Moderna Рэй Джордан в четверг заявил, что не может комментировать отдельно взятый, индивидуальный случай реакции на вакцину, пишет NYT. На следующий день он добавил, что в компании изучают произошедшее с Садрзаде.