Стоимость биткоина впервые превысила $25 тысяч

Курс биткоина обновил исторический максимум, превысив в моменте отметку в $25 тыс., свидетельствуют данные CoinDesk.

На пике цена поднималась до $25,013, показав рост на более чем 6%, однако затем стоимость криптовалюты откатилась до значения менее $25 тыс. По данным на 6:30 по Киеву, цена биткоина составляла $24,821 (плюс 5,5%).

С середины декабря стоимость биткоина выросла на $5 тыс. Так, 16 декабря, цена криптовалюты впервые превысила отметку в $20 тыс., прибавив за сутки более 12%. К 21 декабря курс биткоина впервые перевалил за $24 тыс., поднимаясь на пике до $24,2 тыс., а за следующие несколько дней преодолел и отметку в $24,6 тыс.

За год рост стоимости криптовалюты составил более 240%.