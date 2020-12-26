Стоимость биткоина впервые превысила $25 тысяч

Курс биткоина обновил исторический максимум, превысив в моменте отметку в $25 тыс., свидетельствуют данные CoinDesk.
На пике цена поднималась до $25,013, показав рост на более чем 6%, однако затем стоимость криптовалюты откатилась до значения менее $25 тыс. По данным на 6:30 по Киеву, цена биткоина составляла $24,821 (плюс 5,5%).
С середины декабря стоимость биткоина выросла на $5 тыс. Так, 16 декабря, цена криптовалюты впервые превысила отметку в $20 тыс., прибавив за сутки более 12%. К 21 декабря курс биткоина впервые перевалил за $24 тыс., поднимаясь на пике до $24,2 тыс., а за следующие несколько дней преодолел и отметку в $24,6 тыс.
За год рост стоимости криптовалюты составил более 240%.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016