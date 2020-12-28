В Минздраве обещают, что уже весной ситуация с коронавирусом станет легче

По мнению главного санитарного врача Виктор Ляшко, уже весной 2021 года Украина начнет постепенно начнет возвращаться к привычной жизни после пандемии коронавируса COVID-19. При этом, в стране еще будут действовать противоэпидемические ограничения, заявил он в эфире «Украина 24».

По его словам, украинцы будут постепенно возвращаться к привычному ритму жизни с апреля будущего года.

«Мы не избавимся полностью от противоэпидемических ограничений и таких жестких карантинов, которые мы сегодня отмечаем», — отметил Ляшко.

Кроме того, главный санврач рассказал, что коронавирус с момента его обнаружения уже имеет около 12 тысяч мутаций. Ляшко призвал украинцев прививаться от дифтерии, кори и краснухи, чтобы рядом с эпидемией COVID-19 не началась вспышка другой инфекционной болезни.

«Если начнется микс-инфекция, будет достаточно сложно реагировать. Я имею в виду дифтерию, корь, краснуху — вещи, которые могут начаться, если люди будут пренебрегать иммунопрофилактикой», — добавил он.

Напомним, 9 декабря правительство приняло решение об усилении карантинных ограничений в январе. Общенациональный карантин, который должен был действовать до конца года, Кабмин продлил до 28 февраля. До конца зимы продлен и режим чрезвычайной ситуации.

С 8 по 24 января запретят посещать кафе и рестораны, закроют развлекательные заведения, спортзалы, фитнес-центры и прочее. Салоны красоты и парикмахерские будут работать при условии предварительной записи и без ожидания в зале. Несмотря на то, что в этот период будет действовать ряд запретов, схожих с теми, что были во время весеннего локдауна, транспорт будет работать.