Украинцы планируют встречать 2021 год в кругу семьи

Более 80% украинцев планируют встречать новый, 2021 год в семейном кругу, еще около 8,8% — собираются отмечать праздник в гостях, а 2,1% — вообще не планируют праздновать, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива и Киевским международным институтом социологии.
3% опрошенных заявили, что проведут новогоднюю ночь в одиночестве перед телевизором, 1,6% граждан в новогоднюю ночь планируют работать, а 1,5% еще не имеют никаких планов на Новый год.
В то же время, около 0,5% опрошенных будут отмечать праздник, «сидя в Интернете», и всего 0,1% — будут встречать Новый год в общественном заведении.
Как рассказал аналитик Фонда «Деминициативы» имени Илька Кучерива Петр Бурковский во время презентации результатов опроса в понедельник, пандемия коронавируса сильно повлияла на празднование Нового года.
«По сравнению с прошлыми годами значительно сократилась доля граждан, которые думают провести Новый год в гостях и значительно увеличилась доля граждан, которые планируют провести Новый год дома», — отметил Бурковский.
Кроме того, результаты того же исследования свидетельствуют, что 53,8% опрошенных хотели бы услышать новогоднее поздравление от Владимира Зеленского, 9,6% — не против услышать поздравление от политического лидера, которому доверяют, 9,7 — послушали бы любимого артиста, а 16,2% — вообще не хотят слушать новогодние приветствия.
В ходе социологического исследования, проведенного 5-13 декабря, методом личного интервью было опрошено 2004 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах, кроме временно неподконтрольных территорий Крыма и Донбасса. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.
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