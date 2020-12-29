Японский фондовый индекс обновил максимум 1990-го года

Индекс Nikkei 225 крупнейшей в Азии Токийской фондовой биржи достиг максимума с августа 1990 года, сообщает газета Nihon Keizai Shinbun (The Nikkei).

Газета связывает рост индексов с принятием США очередных мер по стимулированию экономики в рамках борьбы с кризисом из-за COVID-19. По данным биржи, индекс подскочил до 27386 пунктов.

Nikkei обновил максимум на фоне роста индексов США. Dow Jones вырос на 0,7% (до 30 404 пунктов), S&P 500 — на 0,9% (3735), Nasdaq Composite — на 0,7% (12 899).

Вечером в воскресенье президент США Дональд Трамп подписал бюджет страны на 2021-й финансовый год в размере $2,3 трлн. Он включает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд. В понедельник палата представителей Конгресса США утвердила по требованию Трампа увеличение стимулирующих выплат в условиях COVID-19 с $600 до $2 тыс. Теперь законопроект поступит на рассмотрение сенату.

В последний раз Nikkei достигал максимума в октябре 2018-го года. Тогда рост произошел на фоне ослабления иены и успешного завершения переговоров о пересмотре торгового соглашения США, Канады и Мексики. К закрытию торгов значение индекса составило 24245,76, что стало максимальным показателем с ноября 1991 года.

На абсолютный максимум индекса Nikkei 225 выходил 29 декабря 1989 года, когда в ходе сессии его значение достигло отметки 38957,44, а закрылись торги в тот день на отметке 38915,87.