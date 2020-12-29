В Китае за год построили около 580 тысяч базовых станций 5G

Китай с начала текущего года построил около 580 тыс. базовых станций 5G в рамках развития инфраструктуры нового типа, сообщило министерство промышленности и информатизации.

Все города окружного уровня на настоящий момент охвачены сетью пятого поколения мобильной связи, заявил официальный представитель министерства Вэнь Ку.

Поставки мобильных телефонов с поддержкой 5G достигли 144 млн единиц в январе-ноябре. За этот период на рынке появилось 199 новых моделей смартфонов, работающих с данным стандартом, сообщает агентство «Синьхуа».

Министерство продолжит строительство сетей связи 5G и центров обработки данных, продвигая применение 5G-технологий в таких областях, как обрабатывающая промышленность, энергетика и транспорт, добавил Вэнь Ку.