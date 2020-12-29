В КНДР начали запрещать использование иностранной валюты

Власти КНДР начали запрещать использование при расчетах твердой иностранной валюты, хотя до сих пор ее применение в стране фактически не ограничивалось. Это может быть частью процесса усиления контроля за операциями на розничном рынке страны, сообщает во вторник японская газета Asahi со ссылкой на южнокорейские правительственные источники.
По их данным, указание о прекращении использования при расчетах долларов и юаней получило руководство более 500 свободных рынков, через которые проходит основной массив розничной торговли в КНДР. Имеется также информация об аресте и казни крупного подпольного предпринимателя, контролировавшего значительную часть обмена валюты в Пхеньяне.
В КНДР первоначально действовала социалистическая карточная система распределения товаров и продовольствия. Однако она рухнула в 1990-х годах в результате острого экономического кризиса и многочисленных стихийных бедствий.
В результате власти стали смотреть сквозь пальцы на формирование свободных рынков и хождение в стране иностранной валюты, поскольку только это могло стабилизировать хозяйство и решить проблему голода. Нынешний руководитель КНДР Ким Чен Ын, отмечает Asahi, провел реформы, в ходе которых предприятиям и крестьянам было разрешено свободно реализовывать до 70% произведенной ими продукции. Это также способствовало формированию в стране своеобразной рыночной экономики, которую сейчас власти КНДР, как полагают в Сеуле, хотят взять под больший контроль.
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