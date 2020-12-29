Boeing 737 MAX совершил первый коммерческий рейс после запрета

В США возобновили коммерческие полеты лайнера Boeing 737 MAX. Рейс номер 718 крупнейшей американской авиакомпании American Airlines вылетел из Майами в Нью-Йорк и полетит затем обратно в Майами. При этом в American Airlines пообещали перебронировать билеты для пассажиров, которые не хотят летать на этом лайнере.
В начале декабря компания Boeing провела первый полет с пассажирами обновленного лайнера 737 MAX. Он пролетел из Далласа в город Талса. Однако рейс не был коммерческим — на борту находились только сотрудники Boeing и представители СМИ. Перелет проводила также авиакомпания American Airlines. С помощью этого рейса Boeing хотел показать, что полеты на 737 MAX безопасны.
После двух авиакатастроф, которые произошли в 2018 и 2019 годах, полеты Boeing 737 MAX запретили. В Индонезии из-за крушения лайнера этой модели погибли 189 человек, а в Эфиопии — 157. Причинами авиакатастроф считают сбои в работе системы улучшения маневренности (MCAS). Над улучшением безопасности лайнера трудились 20 месяцев. Запрет на эксплуатацию самолета 737 MAX привел к первому за 20 лет убытку Boeing.
В середине ноября этого года глава Федерального управления гражданской авиации США (FAA) Стив Дискон подписал приказ, который позволил этой модели самолета вернуться к полетам.
Авиакомпания United Airlines планирует возобновить полеты на 737 MAX с 11 февраля. Southwest Airlines начнет проводить рейсы этого лайнера не раньше второго квартала 2021 года.
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