Американская торговая палата призвала правительство Украины пересмотреть условия карантина

Американская торговая палата в Украине (AmCham) призвала пересмотреть условия январского карантина, которые предусматривают запрет на продажу значительной части товаров повседневного потребления даже в супермаркетах, и разрешить работу магазинов, где продукты питания, лекарства, средства гигиены, связи и бытовая химия составляют не менее 60% товаров.
«AmCham обращает внимание на то, что речь идет не только о полном закрытии специализированных магазинов. С 8 января даже в супермаркетах будет запрещено продавать значительную часть товаров повседневного потребления: бытовую химию и инструменты, одежду, прессу, лампочки, батарейки, детские товары для учебы», — указала AmCham в релизе в четверг.
Также запрет коснется и продажу табачных изделий, подтвердили агентству в «Филип Моррис Украина».
Согласно решению правительства, с 8 по 25 января по всей территории Украине будет запрещена торговля любыми товарами, помимо продуктов питания, лекарств и изделий медицинского назначения, средств гигиены и связи, а также кормов, ветеринарных препаратов, семян, средств защиты растений. Остальные товары можно будет заказать только по адресной доставке, напомнила бизнес-ассоциация.
«Предложенная бизнес-сообществом редакция позволяет работу субъектов хозяйствования, которые продают товары на торговых площадях, не менее 60% которых предназначены для торговли продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены и бытовой химии, средствами связи, печатными средствами массовой информации, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, без ограничения доступа посетителей к другим товарам», — пояснили в ассоциации.
При этом ассоциация предлагает не преграждать доступ покупателей к другим товарам во время карантина, как это предусматривает нынешнее постановление.
С соответствующими предложениями палата обращалась к правительству на протяжении декабря, однако безрезультатно.
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