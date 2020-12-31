Войти
Украина подписала СРП по семи нефтегазовым участкам
официально
Украина подписала СРП по семи нефтегазовым участкам
Зеленский дал совет, как меньше платить за газ
позиция
Зеленский дал совет, как меньше платить за газ

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Зеленский рассказал о преимуществах китайской вакцины Sinovac

296
Зеленский рассказал о преимуществах китайской вакцины Sinovac

Украина работает над увеличением предоставления объема вакцины против COVID-19 через механизм COVAX до 16 млн доз и продолжает переговоры со всеми производителями вакцин в мире.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Фейсбук.

«Также работаем над тем, чтобы увеличить поставки через COVAX до 16 миллионов доз. Но продолжаем переговоры и со всеми другими производителями вакцин против ковида, чья продукция признана миром как эффективная и безопасная», — сказал он, напомнив, что сейчас Украина гарантированно может получить 8 млн доз.

Кроме того, президент напомнил, что Минздрав подписал контракт о прямых поставках вакцины от китайской компании Sinovac Biotech.

«Это опытная компания. Она производит ежегодно сотни миллионов доз разных вакцин, их качество признана в мире. Это факт. Простой, надежный, не спекулятивный факт. Независимо от обязательного хайпа со стороны политических или антивакционных оппонентов», — заверил Зеленский.

Большим плюсом этой вакцины глава государства назвал то, что ее разработка не была политизированной задачей, она не используется для продвижения чьих-то геополитических амбиций.

«Когда будет вакцина? В кратчайшие сроки. Люди получат ее только после официальной регистрации. Сейчас практически все вакцины проходят этап юридической легализации в родных юрисдикциях. Но контрактуют вакцины уже на этом этапе — поскольку большая очередь и большие надежды на их действенность. Регистрация возможна уже в начале января или в стране-производителе, или в одной из стран Европы или в Соединенных Штатах. Регистрация должна быть такой, чтобы не вызывала никаких сомнений. Это еще один факт. Поэтому, абсолютно реально получить вакцину уже этой зимой. Как можно скорее», — пояснил Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что получить вакцину — это еще не полностью выполнить главную задачу. По его словам, чтобы вакцинирование сработало в масштабах страны, это должен быть действительно массовый процесс.

Глава государства подчеркнул, что уже сейчас представителям власти на всех уровнях, в частности на уровне городов и громад, а также лидерам общественного мнения стоит задуматься о том, как убедить абсолютное большинство украинцев воспользоваться вакциной. Государство со своей стороны, как пообещал Зеленский, для этого обеспечит наличие бесплатных для людей и действительно безопасных вакцин.

Читайте также: Венгрия отказалась от закупок российской вакцины

Как сообщалось, Министерство здравоохранения заключило контракт на поставку в Украину в максимально сжатые сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech от COVID-19 в объеме 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу.

Заключение контракта открывает путь для поставок и использования вакцины после официальной регистрации. Первая партия вакцины Sinovac Biotech для Украины будет поставлена в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, или одним из компетентных органов Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии, или по централизованной процедуре компетентным органом Европейского Союза.

вакцина, Владимир Зеленский, Sinovac
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 31 декабря 2020
Среда, 30 декабря 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О предсказании настоящего

Мало кто способен представить себе картину будущего, радикально отличающегося от настоящего. А вот нарисовать мир, в котором все тенденции лишь продолжают нынешние – это легко. Куда спокойней и проще предсказывать настоящее. Такие предсказания гораздо лучше принимаются, так что большинство футурологов только этим и занимаются. Урок для тех, кто, несмотря ни на что, должен быть готов к будущему, состоит в умении быть бескомпромиссно циничным.
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

«На деревню американскому дедушке»: несколько выводов по итогам интервью Зеленского для The New York Times

Отчет о выполненном «домашнем задании» и список просьб к американскому Санта-Клаусу - вот главное впечатление об интервью Зеленского The New York Times. Неудивительно, что в конце американский журналист начал откровенно троллить Зеленского, спрашивая, что еще он хотел бы попросить у политической элиты США?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О геополитике и доморощенных «экспертах»

Когда образованный человек встречает слово «геополитика», он предполагает, что употребляющий его эксперт знаком с тем фактом, что геополитика – теория с четко определенными терминами. Если «эксперт» употребляет геополитические термины по-иному, то его тексты и высказывания становятся герметичными, «закрытыми», непонятными для тех людей, которые знакомы с доктриной геополитики в ее каноническом варианте. Такой «эксперт-геополитик» подобен «физику», которые создает свою «теорию физики», со своим специфическим языком.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016