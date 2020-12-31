Зеленский рассказал о преимуществах китайской вакцины Sinovac

Украина работает над увеличением предоставления объема вакцины против COVID-19 через механизм COVAX до 16 млн доз и продолжает переговоры со всеми производителями вакцин в мире.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Фейсбук.

«Также работаем над тем, чтобы увеличить поставки через COVAX до 16 миллионов доз. Но продолжаем переговоры и со всеми другими производителями вакцин против ковида, чья продукция признана миром как эффективная и безопасная», — сказал он, напомнив, что сейчас Украина гарантированно может получить 8 млн доз.

Кроме того, президент напомнил, что Минздрав подписал контракт о прямых поставках вакцины от китайской компании Sinovac Biotech.

«Это опытная компания. Она производит ежегодно сотни миллионов доз разных вакцин, их качество признана в мире. Это факт. Простой, надежный, не спекулятивный факт. Независимо от обязательного хайпа со стороны политических или антивакционных оппонентов», — заверил Зеленский.

Большим плюсом этой вакцины глава государства назвал то, что ее разработка не была политизированной задачей, она не используется для продвижения чьих-то геополитических амбиций.

«Когда будет вакцина? В кратчайшие сроки. Люди получат ее только после официальной регистрации. Сейчас практически все вакцины проходят этап юридической легализации в родных юрисдикциях. Но контрактуют вакцины уже на этом этапе — поскольку большая очередь и большие надежды на их действенность. Регистрация возможна уже в начале января или в стране-производителе, или в одной из стран Европы или в Соединенных Штатах. Регистрация должна быть такой, чтобы не вызывала никаких сомнений. Это еще один факт. Поэтому, абсолютно реально получить вакцину уже этой зимой. Как можно скорее», — пояснил Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что получить вакцину — это еще не полностью выполнить главную задачу. По его словам, чтобы вакцинирование сработало в масштабах страны, это должен быть действительно массовый процесс.

Глава государства подчеркнул, что уже сейчас представителям власти на всех уровнях, в частности на уровне городов и громад, а также лидерам общественного мнения стоит задуматься о том, как убедить абсолютное большинство украинцев воспользоваться вакциной. Государство со своей стороны, как пообещал Зеленский, для этого обеспечит наличие бесплатных для людей и действительно безопасных вакцин.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения заключило контракт на поставку в Украину в максимально сжатые сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech от COVID-19 в объеме 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу.

Заключение контракта открывает путь для поставок и использования вакцины после официальной регистрации. Первая партия вакцины Sinovac Biotech для Украины будет поставлена в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, или одним из компетентных органов Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии, или по централизованной процедуре компетентным органом Европейского Союза.