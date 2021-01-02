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Трамп собирает сторонников на митинг в день утверждения итогов выборов

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Трамп собирает сторонников на митинг в день утверждения итогов выборов

Действующий президент США Дональд Трамп, который отказался признать поражение на выборах, анонсировал в Twitter митинг своих сторонников.

«Большой протестный митинг пройдет в Вашингтоне в 11:00 6 января», — написал он, добавив, что информацию о месте его проведения уточнит позже. Трамп пообещал представить «огромное количество доказательств», что результаты президентских выборов были сфальсифицированы.

В этот день сенат и палата представителей конгресса США должны утвердить итоги голосования коллегии выборщиков, которые подтвердили победу демократа Джо Байдена. Трамп и ранее звал своих сторонников на акцию в Вашингтоне 6 января, посоветовав им «никогда не сдаваться». Выборы он назвал «крупнейшей аферой в истории» Соединенных Штатов.

Президентские выборы прошли в США 3 ноября, для победы необходимо было набрать 270 голосов выборщиков. По подсчетам CNN, Байден получил 306 голосов, а Трамп — 232. 15 декабря за Байдена проголосовали выборщики во всех ключевых штатах страны, кроме Калифорнии (55 голосов). Эти результаты должны утвердить обе палаты конгресса, инаугурация избранного президента назначена на 20 января.

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Трамп отказался признать результаты выборов. Он утверждает, что в ходе выборов было допущено множество нарушений и требует пересмотреть итоги голосования. В свою очередь Байден обвинил своего оппонента в неуважении к воле американского народа из-за попыток через суд добиться отмены результатов голосования в нескольких штатах.

По данным источников CNN, не менее 140 членов палаты представителей от Республиканской партии могут опротестовать результаты голосования коллегии выборщиков. Они вряд ли повлияют на итоги выборов, но задержат утверждение Байдена президентом. Всего в палате представителей 435 членов, а также шесть делегатов без права голоса. Большинство у демократов - 222 места.

Дональд Трамп, выборы в США
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