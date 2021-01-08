В Украине за сутки 5 676 новых инфицированных Covid-19

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 5 676 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, выздоровевших — 5 131 человек, умерло 83 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
«5 676 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 8 января 2021 года. В частности, заболели 166 детей и 179 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 2 402 человека; летальных случаев — 83; выздоровело — 5 131 человек», — написал Степанов на своей странице в Фейсбук в пятницу утром.
Днем ранее, 7 января зафиксировано 8 997 новых инфицированных коронавирусом, 6 января сообщалось о 6 911 случаях инфицирования COVID-19, 5 января министр проинформировал о 5 334 новых случаях, 4 января сообщалось о 4 158 случаях, 3 января в Украине было 4 576 новых случаев инфицирования, 2 января — 5 038 случаев.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 1 105 169 человек, 19 588 человек — умерли от Covid-19, выздоровели — 778 345 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (438), Николаевской (418), Донецкой (384), Днепропетровской (376) и Киевской (371) областях.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016