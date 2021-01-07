По 8 тысяч помощи от государства получили полмиллиона человек

До полумиллиона человек по состоянию на 7 января получили от государства одноразовую материальную помощь на период карантина в размере 8 тысяч гривен (всего перечислено 3,64 млрд грн), выплаты завершатся в ближайшие дни.

Об этом сообщает Офис президента.

«Прежде всего мы сохранили немало рабочих мест благодаря нашим экономическим инициативам. Мы работаем для людей. Украинцы видят, что государство заботится в трудную минуту, так легче пережить любые ограничения.

Во-вторых, важно, что наработано цифровые инструменты, когда не надо стоять в очередях, нет скоплений, когда уничтожено бюрократическую волокиту, а люди в несколько кликов могут получить выплаты. Это также уменьшает коррупционные риски, ведь нет общения чиновника и человека. Это яркий пример того, какой будет цифровая Украина», — заявил президент Владимир Зеленский.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, наработанные инструменты доказали свою эффективность.

«Благодаря инструментам по финансированию частичной безработицы удалось сохранить более 500 тысяч рабочих мест. Только последняя программа — компенсация до восьми тысяч гривен на каждого работника, чье рабочее время сокращено, охватила почти 160 тысяч работников», — сказал глава правительства.

Шмыгаль заверил, что в 2021 году будет продолжаться и расширится программа доступного кредитования под 5%, 7% или 9%.

«По состоянию на сейчас уже более семи с половиной тысяч различных бизнесов по всей стране получили более 17 млрд гривен. Введен механизм государственных портфельных гарантий для малых и средних предпринимателей, когда государство обеспечивает до 80% кредита.

Также продолжают действовать налоговые каникулы для ФЛП первой группы. До июня они освобождаются от уплаты единого социального взноса», — добавил он.