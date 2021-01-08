В США зафиксирован новый рекорд смертей от COVID-19 за сутки

В Соединенных Штатах Америки зарегистрировали более 4 тысячи летальных случаев от COVID-19 за последние 24 часа, что стало очередным рекордом.
Об этом сообщает COVID Tracking Project.
Так, за сутки в США умерли 4 033 человека. Прошлый рекорд был 9 декабря — тогда зафиксировали 3054 смерти от коронавирусной болезни.
Всего за последние сутки в Штатах выявили более 266 тысяч новых случаев COVID-19, а общее количество смертей от этой болезни пересекло отметку в 21,6 миллиона человек.
По состоянию на утро 8 января всего в мире зарегистрировано 88 512 604 случаев заболевания COVID-19. В пятерку лидеров этого рейтинга входят США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.
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