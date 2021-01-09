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Более половины украинцев не доверяют существующей власти и готовы поддержать оппозицию – арабский интернет-портал MENAFN

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Более половины украинцев не доверяют существующей власти и готовы поддержать оппозицию – арабский интернет-портал MENAFN

Все больше украинцев считают, что деятельность председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народного депутата Украины Виктора Медведчука и его политсилы эффективнее, чем деятельность президента и украинского правительства. Около 60% жителей Украины полностью не доверяют Зеленскому и недовольны им. Также более 60% украинцев недовольны премьер-министром и правительством, об этом свидетельствует социсследование группы «Рейтинг», результаты которого опубликовал популярный арабский портал MENAFN.

В частности, в материале говорится, что более половины респондентов хотели бы отставки правительства и перевыборов.

«Идею о роспуске парламента и проведении досрочных парламентских выборов поддерживают 58% и не поддерживают 39%. 60% респондентов поддерживают идею отставки правительства, а 35% не поддерживают», — пишет интернет-портал.

Также упоминается, что действующему премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют только 16%, а четверть опрошенных вообще ничего о нем не знают. При этом 65% респондентов недовольны его деятельностью.

«Активностью Зеленского довольны 32% респондентов, недовольны 65%. Примерно 30% одобряют то, как Разумков выполняет свою работу, 51% не одобряют, а 19% затруднились с ответом. 16% довольны деятельностью премьер-министра, 65% недовольны, 18% затруднились с ответом», — говорится в материале MENAFN.

Кроме того, согласно результатам исследования, опубликованным интернет-порталом, 74% респондентов не доверяют бывшему президенту Украины и лидеру партии «Европейская солидарность» Петру Порошенко.

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Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук заявил, что Зеленский и его окружение за время пребывания у власти показали, что они не способны решать важнейшие задачи в вопросах мира, возрождения экономики, борьбы с пандемией, а главное — преодоления бедности и существенного повышения уровня жизни граждан Украины, и закономерным результатом подобной антисоциальной политики должна стать кардинальная «перезагрузка» власти, которой можно добиться только путем проведения внеочередных парламентских выборов.

Виктор Медведчук, опрос
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