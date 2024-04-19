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НБУ :Підтримувати Україну та водночас продовжувати знекровлювати фінансові можливості рф – спільне завдання для країн-донорів

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Підтримувати Україну та водночас продовжувати обмежувати фінансові можливості росії – спільне завдання для країн-донорів.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова Національного банку Андрій Пишний у Фейсбуці.

"Відновлення фінансової допомоги з боку США; ще більше санкцій проти рф та посилення контролю за їх виконанням; прогрес України у втіленні реформ та пошук оптимального механізму, як примусити росію відшкодувати завдані війною збитки. Це лише частина питань з порядку денного зустрічі української делегації у Вашингтоні на чолі з Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем із міністром фінансів США Джанет Єллен", - йдеться в повідомленні.

Пишний зазначив, що під час зустрічей сторони відзначили успішний третій перегляд програми МВФ, яка є основою масштабної карти українських реформ. Її виконання за неймовірно складних обставин – найкращий аргумент для партнерів дотримуватися своїх зобов’язань щодо надання фінансової підтримки.

"Підтримувати Україну та водночас продовжувати знекровлювати фінансові можливості рф – спільне завдання для країн-донорів. Для цього США та інші держави з G7 вивчають усі можливі шляхи для використання знерухомлених активів держави-агресора на користь України. Зважаючи на інтенсивність роботи, розраховуємо на фінальне рішення найближчим часом. І це буде потужною відповіддю рф від світової демократичної спільноти, яка залишається на боці України", - зазначив Пишний.

Він наголосив, що лідерство США також підживлює ефективність глобального санкційного треку. Санкції мають дві основні мети – знизити доходи росії та обмежити доступ до воєнних технологій. Зважаючи на постійні намагання рф обійти обмеження, особливу увагу на зустрічі приділили забезпеченню контролю за виконанням санкцій.

НБУ, Пишний
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