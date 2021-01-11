Зеленский поручил правительству подробно рассказать о локдауне

Президент Владимир Зеленский поручил правительству как можно быстрее провести детальную коммуникацию с общественностью по усиленному карантину, который действует в Украине с 8 по 24 января, сообщили в пресс-службе Офиса главы государства. Во время селекторного совещания с участием членов правительства и членов СНБО премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о ситуации с распространением коронавируса в стране.
«Президент Владимир Зеленский дал поручение правительству как можно быстрее выйти с подробной презентацией всех ограничений, чтобы бизнес понимал, как он может работать, а также во избежание недоразумений между властью и людьми», — говорится в сообщении.
В то же время по словам Шмыгаля, на сегодняшний день летальность от коронавируса в Украине составляет 1,8%. Он отметил, что средний показатель в мире равен 2,14%.
При этом Шмыгаль добавил, что карантин в Украине значительно мягче, чем локдауны в странах Европы. В частности, он упомянул о комендантском часе, который действует во многих государствах, и указал на то, что там локдаун длится дольше, чем две-три недели.
«Нынешний карантин разрабатывался на основе карантина выходного дня, который мы проходили в декабре и, который дал серьезное снижение заражений. Мы позволили всем работать в течение праздников, все предприниматели имели возможность заработать. Все санитарно-эпидемиологические службы, Министерство здравоохранения и мировой опыт показывают, что после праздников обязательно наступает рост заражений, поэтому сейчас внедрение строгих норм карантина является очень правильным решением и позволит избежать катастрофы», — отметил Шмыгаль.
По состоянию на 11 января в Украине выявили 1 119 314 случаев коронавируса. В частности, за прошлые сутки COVID-19 подтвердили у 4 288 пациентов. Всего за время пандемии 796 417 человек выздоровели, для 19 835 коронавирус стал летальным.
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