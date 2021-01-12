Премьер Израиля удалил из Twitter совместное фото с Трампом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху удалил со своей официальной страницы в Twitter фотографию, на которой был изображен рядом с Дональдом Трампом. Это фото долгое время отображалось как обложка его аккаунта, следует из данных кэша Google.

Удаленное фото было сделано на лужайке перед Белым Домом 15 сентября 2020 года во время подписания соглашения о нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), достигнутого при посредничестве США. На фото Нетаньяху и Трамп сидят за одним столом на соседних местах.

До этого Нетаньяху также использовал фото с Трампом, сделанное во время другой встречи в Белом доме 25 марта 2019 года — версия с таким оформлением страницы израильского премьера в Twitter также сохранилась в кэше Google. На этом фото лидеры Израиля и США пожимают друг другу руки.

12 января 2021 года Нетаньяху заменил обложку аккаунта в Twitter на свою фотографию, сделанную во время вакцинации от коронавируса. Само мероприятие освещал телеканал Kan в прямом эфире. Нетаньяху привился вакциной от американской компании Pfizer. Израиль является мировым лидером по числу вакцинированных на душу населения, следует из данных ресурса Оксфордского университета Our World In Data.

6 января, в день утверждения конгрессом США результатов выборов на должность президента страны, сторонники Дональда Трампа вышли на акцию протеста в Вашингтоне. Демонстранты требовали пересмотра итогов голосования. Акция переросла в беспорядки, в ходе которых сторонники Трампа ворвались в Капитолий и сорвали заседание парламента. В столкновениях с полицией погибли 5 человек. Сам Трамп осудил захват здания конгресса и пообещал, что передаст власть своему сопернику Джозефу Байдену.

Несмотря на это, Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа за нарушение правил площадки и из-за опасности нового «подстрекательства к насилию». Затем блокировке подверглись личные или связанные с президентом аккаунты и на других площадках: Facebook, Instagram, Twitch, Snapchat, YouTube и др.