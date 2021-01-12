Украина и Молдова построят дорогу между столицами в обход Приднестровья

Украина и Молдова намерены построить магистральную автодорогу между столицами двух стран в обход Приднестровья с целью активизации двусторонней торговли и упрощения транзитного сообщения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Киеве по итогам переговоров с президентом Молдавии Майей Санду.
«У нас есть амбициозная идея — это строительство современной магистрали, которая соединит Киев и Кишинев. С этой целью мы обсудили строительство пограничного мостового перехода через реку Днестр, и это сократит путешествие между столицами наших государств до пяти часов», — сказал он.
По словам президента, новая автодорога придаст импульс торговле, упростит транзитное сообщение, а также будет способствовать улучшению контактов между гражданами Украины и Молдавии. Зеленский отметил, что на переговорах главы государств пришли к единому мнению, что в сфере экономики Киев и Кишинев намерены сотрудничать, прежде всего, в вопросах энергетики, инфраструктуры, транспорта и транзита.
В свою очередь Санду отметила, что речь идет о «трассе Кишинев — Сорока — Ямполь — Киев в обход Приднестровья».
Украинский президент проинформировал, что существуют определенные наработки по энергетике. Речь идет о наращивании объемов природного газа для хранения молдавской стороной в подземных хранилищах Украины, о проекте транзита европейского газа через Молдову в Украину. Кроме того, обсуждался вопрос возобновления поставок украинской электроэнергии в Молдову, а также транзита этой электроэнергии через Молдову в Румынию.
«Мы подчеркнули важность внедрения взаимного пересечения границы по ID-паспортам. Актуальной задачей также остается обеспечение прав в сфере образования и других прав украинского национального меньшинства в Молдове и, соответственно, молдавского в Украине», — сказал президент. Среди иных задач он отметил важность «совместной борьбы с контрабандой на украинско-молдавской границе, особенно на ее приднестровском участке».
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