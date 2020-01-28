Стали известны детали «сделки века» по Ближнему Востоку

Президент США Дональд Трамп в Белом доме представил план урегулирования палестино-израильского конфликта. «Это большой шаг к миру», — начал свою речь Трамп (трансляция велась в Facebook американского Госдепартамента). Вместе с ним к журналистам вышел премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Трамп начал речь с воспоминаний о своем визите в Израиль и Палестину в 2017 году. По его словам, оба народа заслуживают мира и процветания. Все предыдущие администрации пытались найти решение, но все провалились, заметил Трамп. «Но меня избрали не для того, чтобы я прятался от больших проблем», — продолжил он. Его предложение, настаивал Трамп, детально проработано и является выигрышным для обоих.

По словам Трампа, премьер Израиля впервые согласился на публикацию плана, которая иллюстрирует, на какие уступки готово пойти еврейское государство.

Представляя план, Трамп заявил, что предусмотрено создание двух государств — еврейского и палестинского, при этом Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, заявил Трамп. Эти слова были встречены аплодисментами.

Новый план Соединенных Штатов предусматривает фактическое удвоение площади палестинских территорий, заявил Трамп.

«Согласно этой карте, палестинская территория увеличится более чем в два раза, в Восточном Иерусалиме будет также создана палестинская столица, где Америка с гордостью откроет свое посольство», — сказал он.

Трамп также сообщил, что будет сформирована комиссия, которая проработает вопросы плана.

Публикация плана, известного также как «сделка века», состоялась во время визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в США. В понедельник он заявил, что реализация плана будет в интересах его страны, а американского лидера назвал большим другом Израиля. В тот же день Трамп встретился с главным соперником Нетаньяху на предстоящих в марте парламентских выборах — лидером центристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганцем. Цель встречи с Нетаньяху и Ганцем — удостовериться, что обе ключевые политические силы в Израиле солидарны с планом США, сообщил The Jerusalem Post неназванный американский чиновник. В декабре прошлого года израильский Кнессет был распущен, так как партиям не удалось сформировать правительство по итогам состоявшихся в сентябре выборов. Новые выборы пройдут в марте.

О том, что в администрации Трампа готовится план урегулирования конфликта, длящегося со времени появления в 1948 году государства Израиль, представители Белого дома говорили с начала правления президента в 2017 году. Первая часть положений сделки, экономическая, была опубликована в июне 2019 года. В ней содержится предложение выделить $50 млрд для инвестиций в Палестину и соседние арабские государства, где живут палестинские беженцы и правительства которых в разные годы были втянуты в конфликт. Планировалось, что большую часть финансирования выделят государства Ближнего Востока, остальное — частные инвесторы. Политическую часть плана администрация Трампа хотела опубликовать еще в ноябре 2019 года, однако дату обнародования пришлось отложить из-за неопределенности политической ситуации в Израиле.

Власти Палестины, хотя и не были знакомы с планом в деталях, критиковали его на протяжении последнего года.