В Украине серьезно подорожали сахар и гречка

Среди бакалейных товаров с декабря 2019 года по декабрь 2020 года больше всего подорожали сахар, гречка и растительное масло, соответственно, на 46,2%, 34,8% и 22,2%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

С декабря 2019 года гречневая крупа подорожала на 34,8% и в декабре 2020 года в среднем по стране продавалась по 37,43 грн за кг; рис за этот период вырос в цене на 4,8% (до 23,93 грн за кг); манная крупа - на 16,6% (до 15,91 грн за кг); ячневая крупа - на 13,4% (до 12,98 грн за кг). Из круп по сравнению с декабрем 2019 года подешевели только пшено: на 30,2% (до 17,51 грн за кг).

Цена хлеба пшеничного из муки высшего сорта в декабре 2020 года в среднем по стране составила 26,73 грн за 1 кг (на 11,8% больше, чем годом ранее); хлеба пшеничного из муки первого сорта - 21,40 грн за 1 кг (на 9,3% больше); хлеба ржаного и ржано-пшеничного - 22,07 грн за 1 кг (на 6,4% больше); батона - 14,75 грн за 0,5 кг (на 6,4% больше).

Макаронные изделия из мягких сортов пшеницы за указанный период подорожали на 10,2% (до 20,17 грн за кг в декабре 2020 года); мука пшеничная - на 13,2% (до 12,70 грн за кг); сахар - на 46,2% (до 20,9 грн за кг), подсолнечное масло - на 22,2% (до 42,07 грн за 1 л).

Напомним, что потребительские цены в декабре 2020 года против ноября 2020 года увеличились на 0,9%; против декабря 2019 года они выросли на 5,0%. В целом в 2020 году цены на потребительском рынке выросли на 2,7% по сравнению с 2019 годом.