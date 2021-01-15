Украина обновила список «красных» и «зеленых» стран

Министерство здравоохранения Украины обновило перечень стран «красной» и «зеленой» зон с учетом показателей количества активных случаев коронавируса на 100 тысяч населения.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
В «красном» списке оказались 66 стран, среди которых Черногория, США, Грузия, Польша, Беларусь, Россия, Чехия, Словакия, Венгрия.
В «красную» зону вошли страны, где показатель заболеваемости 100 тысяч населения за последние 14 дней выше, чем в Украине.
По прибытии из стран «красной» зоны требуется самоизоляция с применением приложения «Действуй дома». Изоляцию возможно прекратить досрочно после получения отрицательного ПЦР-теста.
В «зеленую» зону входят более 120 стран, в частности, Турция, Молдова, Болгария, Мальдивы, Греция, Египет.
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