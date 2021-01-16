Украина в прошлом году снизила потребление электроэнергии на 2,6%

Потребление электроэнергии в Украине в 2020 году с учетом технологических потерь в сетях снизилось на 2,6% (на 3 млрд 842,9 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 146 млрд 394,2 млн кВт-ч, свидетельствуют данные Министерства энергетики.

Без учета технологических потерь потребление электроэнергии за 2020 год сократилось на 2,1% (на 2 млрд 563,6 млн кВт-ч) — до 117 млрд 655,8 млн кВт-ч.

Промышленность страны без учета технологических потерь сократила потребление электроэнергии на 3,8% — до 49 млрд 195,6 млн кВт-ч. В том числе металлургическая отрасль потребила 27 млрд 104,6 млн кВт-ч (-5,5% к 2019-му), топливная — 3 млрд 225,3 млн кВт-ч (-5%), машиностроительная — 3,126 млрд кВт-ч (-14,7%), химическая и нефтехимическая — 4 млрд 143,5 млн кВт-ч (+10,6%), пищевая и перерабатывающая — 4,34 млрд кВт-ч (-3,3%), строительных материалов — 2,332 млрд кВт-ч (+3%), другие — 4 млрд 924,1 млн кВт-ч (+0,5%).

Кроме того, сельхозпредприятия потребили 3 млрд 814,2 млн кВт-ч (+2,8%), транспортные — 5 млрд 718,5 млн кВт-ч (-13,4%), строительные — 949,8 млн кВт-ч (-1,8%).

Население страны потребило 36 млрд 435,7 млн кВт-ч (+3,4%), коммунально-бытовые потребители — 14 млрд 179,2 млн кВт-ч (-5,9%), другие непромышленные потребители — 7 млрд 362,7 млн кВт-ч (-1,6%).

Доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии по итогам 2020 года снизилась с 42,6% до 41,8%, а доля населения увеличилась с 29,3% до 31%.

В декабре-2020 потребление электроэнергии с учетом технологических потерь увеличилось на 7,3% (на 1 млрд 29,4 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года — до 15,043 млрд кВт-ч, без учета технологических потерь — на 4,9% (на 535,2 млн кВт-ч), до 11 млрд 434,9 млн кВт-ч.

Как сообщалось, потребление электроэнергии в Украине в 2019 году с учетом технологических потерь в сетях снизилось на 2% (на 2 млрд 995,6 млн кВт-ч) по сравнению с 2018 годом — до 150 млрд 218,8 млн кВт-ч, без учета технологических потерь — на 1,7% (на 2,067 млрд кВт-ч), до 120 млрд 76,5 млн кВт-ч.