Шмыгаль уверяет, что у правительства уже достаточно денег

Украина полностью обеспечена ликвидностью в январе-марте 2021 года, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Мы вошли с очень хорошим запасом ликвидности в 2021 год, мы полностью видим: первый квартал обеспечен и валютой, и гривней на казначейском счету», — сказал премьер в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
При этом он признал, что в конце 2020 году Украина столкнулась с дефицитом ликвидности и для решения вопроса был создан график привлечения средств, ежедневно проводились совещания.
«Мы очень спокойно ожидаем окончания работы миссии и переговоров с МВФ по траншу. Относительно мифа о том, что ставки на ОВГЗ выросли, хочу сказать, что в предпоследнюю неделю года мы привлекли на одном из аукционов 51 млрд грн за один день, в частности, и валютные заимствования, и они были самыми дешевыми за всю историю валютных международных заимствований — 6,2% годовых за пять лет», — отметил Шмыгаль.
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