Кабмин временно ограничил цену на газ для населения с 1 февраля

По поручению президента Украины Кабинет министров утвердил решение, которым устанавливается предельная цена на газ на уровне 6,99 грн за кубометр, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на внеочередном заседании Кабинета министров в понедельник.
По словам премьер-министра, такая цена будет действовать до завершения отопительного сезона или до завершения карантина и выше, чем 6,99 грн за кубометр, поставщики газа цену поднимать не смогут.
«Это решение позволит снизить цену на газ для украинцев, в среднем, на 30%. Подчеркну, что установленная правительством цена ниже на 1,5 гривни за кубометр той, которая была в 2018-2019 годах. В зимние месяцы тех лет платежки в среднем составляли 2,5-3 тыс. грн, или 75% минимальной зарплаты на то время. Установленная нами цена (6,99 грн/куб) означает, что при таком же потреблении средняя платежка будет примерно на 500 грн меньше, и составит примерно 40% минимальной зарплаты», — пояснил Шмыгаль.
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