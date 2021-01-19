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За год 100 депутатов ни разу не выступили в Раде

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За год 100 депутатов ни разу не выступили в Раде

В течение 2020 года 100 народных депутатов не выступили в Верховной Раде ни разу ни с места, ни с парламентской трибуны.

Соответствующие результаты анализа статистики выступлений народных депутатов обнародовал Комитет избирателей на своей странице в Фейсбуке.

По данным организации, больше всего депутатов, которые ни разу не выступали в парламенте, во фракции «Слуга Народа» — 73 человека или каждый четвертый депутат.

Среди депутатов монобольшинства, не сказали ни слова в сессионном зале в течение 2020 года, — Евгений Брагарь (известный высказыванием о продаже собаки для оплаты коммунальных тарифов), Юрий Корявченков (актер 95 квартала, известный как Юзик), Владимир Тимофийчук, Святослав Юраш.

Ни разу не выступали и 12 депутатов из фракции «Оппозиционная платформа За жизнь». В частности, Виктор Медведчук, Сергей и Юлия Левочкины, Вадим Столар, Тарас Козак, Сергей Ларин, Юрий Солод, Александр Фельдман, Игорь Кисилев, Дмитрий Исаенко, Виталий Борт, Игорь Абрамович.

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Также не выступали 6 внефракционных депутатов: в частности, Андрей Деркач, Олесь Довгий, Роман Иванисов, Муса Магомедов, Дмитрий Шенцев, Евгений Яковенко. Еще 4 депутата являются членами группы «За будущее», 3 — группы «Довіра», 2 — фракции ВО «Батьківщина».

Во фракциях «Европейская солидарность» и «Голос» нет депутатов, которые не выступали в парламенте в течение года.

В целом на протяжении 2020 года состоялось 89 пленарных заседаний Верховной Рады.

Как сообщалось, согласно календарному плану, первое заседание парламента в 2021 году состоится 26 января.

Верховная Рада, депутаты
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Комментарии (1)
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Гость
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fsdfas fasfa
fsdfas fasfa 16 минут назад

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