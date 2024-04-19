Шольц: Україна може отримати додаткові системи ППО від партнерів по НАТО

Україна може отримати додаткові системи протиповітряної оборони від партнерів по НАТО. Про це на брифінгу повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц.
Шольц зазначив, що Німеччина передала Україні дві системи Patriot та анонсувала передання третьої.
За його словами, Берлін робить "найбільш істотний внесок" у цій справі, маючи на увазі посилення протиповітряної оборони України.
"Остання, третя система, про яку ми оголосили і яка буде передана Україні та буде там використовуватися, – це також наш заклик до інших країн прийняти аналогічні рішення", – сказав Шольц.
Він закликав інших членів Альянсу наслідувати приклад Берліна, "щоб забезпечити кращий захист України від численних атак".
"Ми чули про сім додаткових систем [Patriot]. Одна із них – наша. І ми сподіваємося, що ще шість знайдемо в контексті НАТО. І я також скористався нагодою тут, щоб просувати це питання у багатьох дискусіях", – зазначив німецький канцлер.
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