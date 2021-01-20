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После рекордных морозов в Украину идет оттепель до +10

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После рекордных морозов в Украину идет оттепель до +10

В Украине в ближайшие дни еще сохранится сухая и холодная погода, небольшой снег возможен только в западных областях и Крыму.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«Без осадков, лишь в западных областях и в Крыму небольшой снег, днем местами с дождем, на Закарпатье сильный снег. На дорогах страны гололедица. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с .

Температура ночью 15-20°, днем 5-10° мороза, в северо-восточных и восточных областях ночью 21-26°, днем 12-17° мороза, на западе страны и в Крыму ночью 4-9° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла », - говорится в сообщении.

В Киеве и области 20 января осадков не ожидается. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. В столице температура ночью 17-19°, днем 7-9° мороза, на Киевщине ночью 15-20 °, днем 5-10° мороза.

Согласно прогнозу синоптиков, в Украине небольшой снег возможен 21 января в Карпатах, а 22 января на Закарпатье и Прикарпатье небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах, 22 января в западных областях порывы 15-20 м/с.

Температура 21 января на Левобережье ночью 15-20° мороза, на востоке до 26°, днем 3-8° мороза, в западных областях ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла, на остальной территории ночью 7-12° мороза, днем около 0°, в большинстве южных, Житомирской и Винницкой областях 0-5° тепла; 22 января в западных, большинстве южных областей ночью около 0°, днем 4-9° тепла; в восточных областях ночью 4-9° мороза, на Луганщине до 14°, днем около 0°; на остальной территории ночью 1-6° мороза, днем 1-6 ° тепла.

На Киевщине 21-22 января осадки не ожидаются. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура 21 января ночью 7-12 ° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; 22 января ночью 1-6 ° мороза, днем 1-6 ° тепла.

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Синоптики 23 января в Украине осадков не прогнозируют, только в западных областях, 24 января на большей части территории страны небольшие, в Карпатском регионе умеренные дожди, местами с мокрым снегом.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-6° тепла, в южных областях ночью 1-6° тепла, днем 5-10°.

В столичном регионе 23-24 января без осадков, лишь днем 24 января небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла.

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