Степанов считает, что в Украине на самом деле не было локдауна

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине в январе не было локдауна, который есть в некоторых европейских странах. В Украине действовал жесткий карантин.
Об этом Степанов заявил во время брифинга в пятницу, 22 января.
По его словам, в Украине не было настолько жестких ограничений, как в Европе.
«Давайте не называть это локдауном — это карантин с жесткими ограничениями. Чтобы понять, что такое локдаун, надо посмотреть на европейские страны, как они вводят локдаун, и какие ограничения действуют у них», — сказал Степанов.
Министр отметил, что в некоторых странах нельзя собираться несколькими семьями, или невозможность самостоятельно выходить из дома без предварительной записи, либо введен комендантский час.
«Это я говорю о локдаунах которые были в некоторых европейских странах. У нас были жесткие карантинные мероприятия», — добавил Степанов.
Также Степанов сообщал, что в Украине удалось сбить волну коронавируса.
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