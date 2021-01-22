Из-за зависти к авторитету Медведчука, украинская власть оставила своих граждан в ОРДЛО, - Ткачев

«Это уже полный политический трэш». Так политический обозреватель Юрий Ткачев прокомментировал в Telegram фактический отказ украинской власти принимать людей, которых ОРДЛО освободило при посредничестве председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука. Мнение журналиста приводит интернет-издание «Страна».
Ткачева возмутило поведение украинской власти, которая фактически отказалась пустить на территорию Украины группу женщин, которых руководство ОРДЛО согласилось освободить при посредничестве Виктора Медведчука.
«В наше время офигительных историй истории становятся какими-то уж слишком офигительными. ДНР и ЛНР согласились безвозмездно передать Украине группу пленных. При одном условии: передавать их будут Медведчуку. Украина... отказалась принимать этих пленных, о чём заявил глава украинской делегации в Минске Кравчук», — сообщил журналист.
«Тот самолет, который должен был привезти людей, не вылетел. Не потому, что нет топлива или еще чего-то. Возникает простой вопрос: кто летит в самолете? Эти люди имеют паспорта? Они внесены в соответствующий реестр?» — приводит журналист слова Леонида Кравчука.
Ткачев пояснил, что на самом деле украинская власть отказывается пускать своих граждан на подконтрольную территорию Украины только из-за того, что руководство ОРДЛО передает их Медведчуку.
«На самом деле же дело, конечно, не в реестрах и не в документах. Дело в Медведчуке. О чём Кравчук дальше прямо говорит», — подчеркнул журналист.
Ткачев с возмущением отметил, что из-за зависти к авторитету Медведчука, власти Украины отказались от своих граждан, удерживаемых в ОРДЛО.
«Ещё раз, внимательно: чтобы не „поднимать авторитет“ Медведчука, Украина оставила своих людей в плену», — сделал вывод журналист.
«Это какой-то такой трэш, что даже не знаю, что и сказать», — с возмущением заключил политический обозреватель Юрий Ткачев.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016