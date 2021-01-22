Сенат сегодня может утвердить Йеллен министром финансов США

Финансовый комитет Сената Конгресса США в пятницу поддержал утверждение кандидатуры Джанет Йеллен на пост министра финансов страны. Трансляция голосования членов комитета велась на его сайте.

Теперь по кандидатуре Йеллен должен будет проголосовать Сенат в полном составе. Как ожидается, это может произойти до конца дня. По данным газеты Politico, бывший председатель Федеральной резервной системы США, выполняющей функции центрального банка страны, пользуется поддержкой как демократов, так и республиканцев. В случае одобрения ее кандидатуры Йеллен может первой из женщин возглавить Минфин США. В 2014 году она стала первой женщиной во главе ФРС.

19 января на слушаниях по рассмотрению кандидатуры Йеллен в профильном комитете она заявила, что намерена осуществить обстоятельный анализ деятельности финансового ведомства в сфере введения санкций против других стран. При этом в опубликованных в четверг ответах на вопросы сенаторов Йеллен сообщила о строгой приверженности ограничительным мерам в отношении России в связи с агрессией против Украины.