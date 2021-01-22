Сенат США утвердил нового главу Пентагона

Сенат США утвердил кандидатуру Ллойда Остина на пост министра обороны.
Для кандидатов на пост гражданского министра обороны, ушедших в отставку менее семи лет назад, требуется специальное разрешение конгресса. Остин ушел в отставку в 2016 году. Накануне его кандидатуру поддержал профильный комитет сената.
Остину 67 лет, он имеет ранг четырехзвездного генерала. В случае утверждения он станет первым афроамериканцем, который возглавит оборонное ведомство. Служил в Германии и многих точках США, работал в Объединенном комитете начальников штабов, командовал дивизией и к 2006 году дослужился до генерал-лейтенанта.
В 2010 году Остин стал командующим сил США в Ираке и отвечал за постепенный вывод войск из этой страны. В декабре 2011 года был назначен заместителем командующего штаба сухопутных сил, а в 2013-2016 годах руководил Центральным командованием ВС США. В этом качестве Остин играл ключевую роль в разработке стратегии США в борьбе с «Исламским государством».
После отставки в 2016 году занял пост в совете директоров крупнейшего производителя оружия Raytheon.
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