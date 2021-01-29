В Украине за сутки 5 181 новый случай Covid-19

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 5 181 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровело — 11 310 человек, умерло 128 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
«5 181 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 29 января 2021 года. В частности, заболели 218 детей и 212 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 1 916 человек; летальных случаев — 128; выздоровело — 11 310 человек», — написал Степанов на своей странице в Фейсбук в пятницу утром.
Днем ранее, 28 января сообщалось о 5 529 новых случаях, 27 января зафиксировали 3 776 новых случаев COVID-19, 26 января сообщалось о 2 779 новых случаях заболевания, 25 января министр сообщил о 2 516 новых случаях инфицирования коронавирусом, 24 января зафиксировали 3 915 новых случаев COVID-19, 23 января было зафиксировано 4 928 новых случаев инфицирования COVID-19, 22 января сообщалось о 5 348 новых случаях, 21 января зафиксировали 5 583 случаев инфицирования COVID-19.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 1 211 593 человека, 22 479 человек — умерли от COVID-19, выздоровели — 1 003 341 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (440), в г.Киев (361), Ивано-Франковской (356), Киевской (326) и Винницкой (238) областях.
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