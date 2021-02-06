В Испании запретили использовать вакцину AstraZeneca для пожилых

Минздрав Испании установил предельный возраст вакцинации от коронавируса препаратом, разработанным компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, на уровне 55 лет. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Также пройти вакцинацию смогут люди старше 18 лет.

Первые дозы вакцины прибудут в Испанию в эти выходные и будут распределены по стране. В первую очередь их получат медики и социальные работники.

Пока в Испании прививают от COVID-19 вакцинами Pfizer и BioNTech, а также Moderna.

Вакцина разработки AstraZeneca была одобрена для применения в ЕС. Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало ее к использованию для людей старше 18 лет. При этом оно отмечало, что возраст большинства участников испытания не превышал 55 лет и данных об эффективности людей более пожилого возраста недостаточно. Однако в агентстве рекомендовали вакцину к использованию для пожилых «учитывая, что в этой возрастной группе наблюдается иммунный ответ, и на основании опыта применения других вакцин».

Средняя эффективность вакцины AstraZeneca была определена на уровне 70%. Причем во время испытаний тестировали два варианта введения вакцины: один из них показал эффективность 90%, второй — 62%.

Однако в январе немецкие газеты Bild и Handelsblatt сообщили, что среди людей старше 65 лет антитела после ввода препарата появляются менее чем у 10%.

AstraZeneca опровергла эти сообщения, назвав такие данные абсолютно некорректными. В компании уточнили, что препарат получил одобрение объединенного комитета по вакцинации и иммунизации Соединенного Королевства для использования на пожилых людях.

В эффективности препарата, созданного AstraZeneca и Оксфордом, усомнились также в Австралии. Там ученые попросили правительство пересмотреть стратегию вакцинации и заказать дополнительные поставки вакцин разработки Pfizer и Moderna. Они опасаются, что вакцина AstraZeneca недостаточно эффективна для того, чтобы сформировать у населения коллективный иммунитет.