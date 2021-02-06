Меркель пригрозила властям Беларуси новыми санкциями

Германия и ЕС и впредь будут привлекать к ответственности виновных в нарушении прав человека в Беларуси, как они это уже продемонстрировали принятием трех санкционных пакетов. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем еженедельном подкасте, размещенном в субботу на сайте федерального правительства.

«Германия и Европейский союз и впредь будут призывать к ответу виновных в непрерывных нарушениях прав человека в Белоруссии, как мы это уже сделали принятием санкций ЕС», — сказала она. Меркель снова подчеркнула, что ФРГ и Евросоюз не признают результаты президентских выборов, прошедших в августе 2020 года.

«Германия и ЕС не признают их, поскольку это не были демократические выборы», — добавила она. По утверждению канцлера, они не были «ни свободными, ни честными, ни прозрачными».

Меркель выразила солидарность с участниками акций протеста, которые выходят на демонстрации против фальсификации результатов выборов, за политические изменения и глубокие преобразования в их стране. «Однако государственное руководство во главе с Александром Лукашенко знает только один ответ на мирные демонстрации — насилие. Расчет властей, как кажется, заключается в надежде, что мир скоро снова забудет этих отважных людей. Мы не должны этого ни в коем случае допустить», — утверждала канцлер.

«Мы призываем политическое руководство в Минске незамедлительно прекратить репрессии и освободить политических заключенных. Мы призываем уважать, наконец, право граждан на свободу выражения мнения», — продолжала Меркель. Она напомнила, что Германия приняла план поддержки гражданского общества Беларуси, в рамках которого упрощаются правила получения виз для представителей оппозиции. Он также предусматривает стипендии и поддержку независимых СМИ, указала канцлер.

«Это не решит конфликта между законностью и притеснениями в Беларуси. Извне это вообще невозможно», — признала Меркель. «Но это показывает отважным людям там, что мы поддерживаем и слышим их голос», — подытожила она.

Напомним, что Евросоюз уже ввел три пакета санкций против Минска, меры коснулись 84 представителей руководства страны, в том числе президента Александра Лукашенко и представителей силовых структур. Всем им запрещен въезд в ЕС, их счета в европейских банках, если будут обнаружены, подлежат заморозке. Санкции также введены против 7 юридических лиц, включая Управление делами президента Белоруссии, Минский завод колесных тягачей, ОАО «140 ремонтный завод», компании «Белтехэкспорт», «Синезис» и Dana holdings.