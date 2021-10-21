Меркель не исключила новые санкции против Беларуси из-за мигрантов

Канцлер Германии Ангела Меркель не исключила введения новых экономических санкций против Минска в связи с притоком мигрантов в ЕС через территорию Беларуси.
«Завтра на повестке будет тема миграции, которая из-за гибридных акций президента Лукашенко стала еще более важной как для Польши, Литвы, так и Германии», — отметила Меркель в четверг по прибытии на саммит ЕС. «Мы обсудим, какие новые формы, а при случае и санкции — экономические санкции, — выбрать, чтобы дать понять, что мы осуждаем такого рода торговлю людьми со стороны государства», — заявила она.
«Плохо, что нам до сих пор не удалось достигнуть общего курса по вопросу миграции среди 27 стран-членов», — констатировала канцлер.
В конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в ЕС, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать. После этого на границах Беларуси и ЕС массово появились мигранты из стран Азии и Африки.
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